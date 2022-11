Özeti bile milyonluk dizileri sildi süpürdü! FOX, Show, TRT zorda fena çıkmaza girdi

Ekranlarda yeni sezon savaşı olaylı başladı, resmen kanallarda fırtınalar esiyor. Her akşam her kanalda mutlaka bir dizi var, hem de başrollerinde Türkiye'nin en önemli isimlerinin olduğu diziler. Haftanın her günü ekranlardaki savaş büyük fakat özellikle cuma günü ateş daha da harlanıyor desek yanlış olmaz.