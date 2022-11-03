Özeti bile milyonluk dizileri sildi süpürdü! FOX, Show, TRT zorda fena çıkmaza girdi
Kış mevsiminin de artık yavaş yavaş kendini hissettirmesi ile birlikte televizyon ve dizi izleme oranlara da arttı. Şu sıralar her akşam ekranlarda birbirinden farklı onlarca dizi var. Hepsinin konusu ve senaryosu farklı ama biri var ki yayınlandığı gün tüm dizileri tepetaklak ediyor, tekrarları bile milyonluk dizileri ezip geçiyor.
Ekranlarda yeni sezon savaşı olaylı başladı, resmen kanallarda fırtınalar esiyor. Her akşam her kanalda mutlaka bir dizi var, hem de başrollerinde Türkiye'nin en önemli isimlerinin olduğu diziler. Haftanın her günü ekranlardaki savaş büyük fakat özellikle cuma günü ateş daha da harlanıyor desek yanlış olmaz.
Star TV ise açık ara bu yarışın kazananını. Sadece bir dizisi ile bile milyonluk dizileri 'çöp' yaptı. Daha ilk bölümden tüm rakiplerini sollayan Yalı Çapkını'nın hikmeti nedir bilinmez ama cuma akşamlarının açık ara en çok izlenen dizisi olmaya her bölümü ile devam ediyor. Dizinin karşısında olan diğer yapımlar ise resmen can çekişiyor.
Geçtiğimiz hafta 17. sezonu ile Kanal D'de yeniden başlayan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bile Yalı Çapkını'ndan reyting tokadını yedi ve geride kaldı. Yalı Çapkını zirveyi resmen esir aldı. Fenomen dizi Arka Sokaklar, ATV'nin Yalnız Kurt'u resmen arkasında nal topladı.
Şimdi yeni bir dizi Türkiye'de fırtınalar estiriyor. Karşısındaki büyük bütçeli rakiplerine soluk bile aldırmıyor. Özetleri bile günün en çok izlenenleri arasında 2. sıraya yerleşiyor.