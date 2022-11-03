Özeti bile milyonluk dizileri sildi süpürdü! FOX, Show, TRT zorda fena çıkmaza girdi

Star TV ise açık ara bu yarışın kazananını. Sadece bir dizisi ile bile milyonluk dizileri 'çöp' yaptı. Daha ilk bölümden tüm rakiplerini sollayan Yalı Çapkını'nın hikmeti nedir bilinmez ama cuma akşamlarının açık ara en çok izlenen dizisi olmaya her bölümü ile devam ediyor. Dizinin karşısında olan diğer yapımlar ise resmen can çekişiyor.