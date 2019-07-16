Özel üniversitelerin fiyatına bakın! Doktor olmak için 500 bin lira lazım

HUKUK İÇİN 55 BİN TL

Bu yıl bir vakıf üniversitesinde hukuk eğitimi yıllık ortalama 55 bin TL. Dolayısıyla dört yıllık hukuk eğitiminin maliyeti bugünkü fiyatlarla 220 bin TL'yi buluyor. Bu programda en yüksek ücret 96 bin 500, en düşük ise 35 bin TL. Genel olarak ücretler 40 ile 60 bin TL arasında değişiyor. Bu alanı isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde ilk 190 bine girmesi bekleniyor.