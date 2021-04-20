Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 'Hayalim' dediği Bali'ye evleneceğini söylediği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouissi ve kızı Melisa ile beraber gitti. Bali'den pozlarını da her zaman yaptığı gibi sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.