Özel hastanelere isyan etmişti! Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil'den bomba cevap geldi!
Türkiye'nin sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini alır almaz hastaneye koşmuş, hastaneye gitmişken doktora sırtındaki sivilceyi göstermek istemişti. Sırtındaki sivilce için isyan eden Erbil "2 dakikalık muayene için bin 300 TL verdim" demişti. O sözlerin üzerine Erbil'e tepki yağmıştı. Çok geçmeden ünlü şovmenin doktor kardeşi Yeşim Erbil'den bomba cevap geldi...
Bir döneme damga vurmuş ismi yarışma programı "Çarkıfelek" ile anılan Türkiye'nin sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde hastaneye giderek doktora sırtındaki sivilceyi göstermek istemişti. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de objektiflere yakalanan Erbil yaşadığı olaya isyan ederek "2 dakikalık muayene için bin 300 TL verdim" demişti. O sözlerin üzerine Erbil'e tepki yağmıştı. Çok geçmeden ünlü şovmenin doktor kardeşi Yeşim Erbil önceki gün o paylaşıma takipçisinin sorduğu soruya cevap vererek "İsyan edilecek bir durum yok. İki dakikada tanı koyuluyorsa bile bu 10-30 senelik birikimidir" dedi.
Sağlık problemleriyle uğraşıyor
Evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sağlık problemleriyle uğraşıyor
Objektiflere yansımıştı
Şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Caroline Yılmaz, önceki gün Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı.
Ödediği parayla gündemde
Son olarak evinde bakımına devam edilen Erbil, özel bir hastanede ödediği parayla gündeme gelmişti.