Özel Harekat polisi ailesini katletti! Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldürdü
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Bingöl'de Özel Harekat Polisi olan Adem Ergüner, annesi, iki ağabeyi ile yengesini silahla öldürdü... İşte kan donduran olayla ilgili ayrıntılar...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı. Bingöl’de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen Adem Ergüner, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı sonra da katliam yaptı. Katil polis memuru, annesi Bedriye Eergüner, ağabeyi Remzi Eergüner ve yengesi Fatma Eergüner olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer ağabey Mehmet Eergüner ise hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olay, Orhangazi ilçesi Gölyolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şube'de görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi.
Adem Ergüner, daha önceden ailesiyle aralasında miras yüzünden husumet bulunurken yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken Adem Ergüner beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak yaraladı.
Adem Ergüner olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner'in hayatını kaybettiğini belirledi.