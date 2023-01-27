Özel Harekat polisi ailesini katletti! Bursa'da annesi, iki ağabeyi ve yengesini öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı. Bingöl’de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen Adem Ergüner, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı sonra da katliam yaptı. Katil polis memuru, annesi Bedriye Eergüner, ağabeyi Remzi Eergüner ve yengesi Fatma Eergüner olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer ağabey Mehmet Eergüner ise hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.