Özdemir Erdoğan'a inat Cem Yılmaz'dan Zeki Müren paylaşımı bakın ne yazdı
Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkındaki sözleri tartışma çıkarmıştı. Cem Yılmaz, espirili bir paylaşım yaparak tavrını ortaya koydu.
Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar tepki toplamıştı. Erdoğan, geçtiğimiz gün verdiği röportajda sözlerinin arkasında durduğunu yineledi. 1996 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Müren hakkında söylemleri yeniden çok eleştirildi.
Özdemir Erdoğan'ın, Zeki Müren hakkındaki, "İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" şeklindeki açıklamaları tartışma yaratmıştı.
Erdoğan, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu ama Zeki Müren, kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" ifadelerini kullanmıştı.
Özdemir Erdoğan'ın bu söylemleri müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılanırken sanatçı, açıklamalarına bir yenisini daha eklemişti.