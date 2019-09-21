Özcan Deniz'in kardeşi Gülcan Deniz yardım istemişti 'Benim öyle bir kardeşim yok'
Özcan Deniz, kardeşi Gülcan Deniz'in yardım çağrısına cevap verdi ama 'öyle biri yok' da dedi.
Özcan Deniz'in kız kardeşi günlerdir kendisinden yardım istemesine rağmen Deniz'den ses seda çıkmamıştı ki ünlü şarkıcı sonunda bir açıklama yaptı.
Kalp hastası genç kız hem tedavi olmak hem de okumak istediğini şu sözleriyle dile getirmiş, Deniz'den yardım talep etmişti: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor."
Kalp rahatsızlığı olan Gülcan Deniz, Özcan Deniz'den bir cevap alamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istemiş, "Abim yoksa Cumhurbaşkanım var" demişti.
Özcan Deniz, sonunda Gülcan Deniz hakkında bir açıklama yaptı. Deniz, açıklamalarında, “Hakkımda böyle haberlerin yapılması beni derinden üzmüştür. Söz konusu kişiden medya vasıtası ile haberdar oldum. Olayı öğrendikten sonra hemen araştırma yaptım. Soyağacımıza baktım. Babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok” dedi.