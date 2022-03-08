Özcan Deniz'den Bergen filmiyle ilgili Mahsun Kırmızıgül'e 'Farah Zeynep Abdullah' yanıtı
Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminde şarkı seslendirmesini eleştiren Mahsun Kırmızıgül'e eski dostu Özcan Deniz'den yanıt...
Şarkıcılık kariyerini yönetmenlik ve oyunculuğa taşıyan ve yıllar sonra müzik piyasasına geri dönen Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ filminde, Abdullah'ın şarkı seslendirmesini çok sert eleştirmişti. Kırmızıgül, filmi izlemeye gittiği sinema salonunu terk ettiğini ifade ederek “Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok...” diye eleştiride bulunmuştu. Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül'ün eleştirileri karşısında "İzlediğimiz bir hikaye, konser değil... Farah, zor bir işin üstesinden başarıyla kalkmış." ifadelerini kullandı.
Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen' filmi 4 Mart'ya vizyona girdi. İlk 3 günde rekora imza atan ve 718.043 kişi tarafından izlenen filmle ilgili Mahsun Kırmızıgül dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Mahsun Kırmızıgül'den Farah Zeynep Abdullah eleştirisi: Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen filmindeki şarkıcılık performansını eleştirerek Instagram hesabından şunları paylaştı:
“Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok.
Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim.”