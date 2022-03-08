Özcan Deniz'den Bergen filmiyle ilgili Mahsun Kırmızıgül'e 'Farah Zeynep Abdullah' yanıtı

Şarkıcılık kariyerini yönetmenlik ve oyunculuğa taşıyan ve yıllar sonra müzik piyasasına geri dönen Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı ‘Bergen’ filminde, Abdullah'ın şarkı seslendirmesini çok sert eleştirmişti. Kırmızıgül, filmi izlemeye gittiği sinema salonunu terk ettiğini ifade ederek “Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok...” diye eleştiride bulunmuştu. Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül'ün eleştirileri karşısında "İzlediğimiz bir hikaye, konser değil... Farah, zor bir işin üstesinden başarıyla kalkmış." ifadelerini kullandı.