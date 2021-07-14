Özcan Deniz ve 'Seni Çok Bekledim' dizisindeki rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu birbirini sildi!
STAR TV'de yayınlanan 'Seni Çok Bekledim' dizisinin başrolleri İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz arasına kara kedi girdi. Seni Çok Bekledim dizisi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı. Dizi bittikten sonra Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu, Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı.
İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı.
Kısa bir süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan da aynı hamle geldi. İrem Helvacıoğlu da Özcan Denizi Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
Helvacıoğlu, dün akşam katıldığı ödül töreninde konuyla ilgili sorulara yanıt verdi:
"Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim.