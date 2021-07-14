Özcan Deniz ve 'Seni Çok Bekledim' dizisindeki rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu birbirini sildi!

İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı.