Özcan Deniz ve Feyza Aktan önce boşandı sonra barıştı ve yeniden kavga ettiler!

Posta'nın haberine göre, etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yürüyüş yaparken objektife takılan çiftin Yalıkavak’ta bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın, oğulları Kuzey ile birlikte havuz başındaki keyifli halleri dikkat çekti.