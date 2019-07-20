Özcan Deniz ve Feyza Aktan önce boşandı sonra barıştı ve yeniden kavga ettiler!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, geçtiğimiz ay tel celsede boşanmışlar ardından ise el ele görüntülenerek kafaları karıştırmışlardı ki oğulları Kuzey ile çıktıkları beraber aile tatillerinde sesler bir anda yükselince ikili arasında kavga çıktı.
Geçtiğimiz ay tek celsede boşanarak oğulları Kuzey'in ortak velayetini alan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti kafaları karıştırmaya devam ediyor. Boşanmanın ardından ikili Bodrum'da el ele görüntülenmiş ve boşanmalarının formalite olduğunu düşündürmüştü.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan tek celsede, çekişmesiz boşanmanın ardından Bodrum'da oğulları Kuzey ile tatil yaparken görüntülendi.
Posta'nın haberine göre, etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yürüyüş yaparken objektife takılan çiftin Yalıkavak’ta bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın, oğulları Kuzey ile birlikte havuz başındaki keyifli halleri dikkat çekti.
Deniz, özel güvenlik önlemleri almasına rağmen yine de objektiflerden kaçamadı. Neşesi ile dikkat çeken Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın kahkahaları havuzda yankılandı.