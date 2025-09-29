Özcan Deniz ne demek istedi? 'Beni göremeyebilirsiniz istenmeyen şeyler olabilir'

"İSTENMEYEN ŞEYLER OLABİLİR"

Sanatçı, sahnede şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. O yüzden de o istemediğim yerde, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Ve bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz.