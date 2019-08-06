Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedenleri ortaya çıktı!
Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'dan aniden boşanarak herkesi şaşırtmış ardından da el ele görüntülenerek kafaları karıştırmışlardı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin boşanma nedeni ortaya çıktı.
İddialara göre, çift yurt dışı tatillerinde büyük bir kavgaya tutuşmuş, bu kavganın sonucunda boşanma kararı almışlardı. Türkiye'ye dönünce bu karardan Feyza Aktan vazgeçse de Özcan Deniz inat etmiş ve kararından dönmemişti.
Geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz , bu ani kararla herkesi şaşırtmıştı. Oğulları Kuzey'in ortak velayetini alan çift ise ardından Bordum'da el ele görüntülenince kafalar iyice karışmıştı.
El ele görüntülenmenin ardından da ikili oğulları Kuzey'le de beraber Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti. Ani boşanmanın ardından Özcan Deniz ve Feyza Aktan sürekli beraber görüntülenince ise boşanmanın bir formalite olduğu düşünülmüştü.
Boşanmanın asıl nedeninin ise, kısa süre önce bir yatak markasının yüzü olan Özcan Deniz'in eğer boşanmasaydı reklam filminde eşi Feyza Aktan ile beraber oynamak zorunda kalacağından olduğu iddia edildi.