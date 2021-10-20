Özcan Deniz Feyza Aktan'dan dayak yedi! Kıyafetlerini parçaladı, birbirlerine girdiler!

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir son dakika haberine göre; ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan yine birbirine girdi. Şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. İşte Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında çıkan kavganın ayrıntıları...