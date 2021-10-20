Özcan Deniz Feyza Aktan'dan dayak yedi! Kıyafetlerini parçaladı, birbirlerine girdiler!
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e çekişmeli boşanma davasıyla ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan'dan tokat! Kıyafetlerini parçaladı...
Magazin gündemine bomba gibi düşen bir son dakika haberine göre; ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile olaylı şekilde ayrıldığı eşi Feyza Aktan yine birbirine girdi. Şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. İşte Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında çıkan kavganın ayrıntıları...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşinden dayak yedi. Olay 15 Eylül günü yaşandı. Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.
Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı
İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.
Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı.