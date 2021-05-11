Özcan Deniz Feyza Aktan olayında bakıcı her şeyi anlattı 'Dede' dedirtiyordu!
Özcan Deniz ve boşanma aşamasında olduğu Feyza Aktan hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Çocuklarının bakıcısının anlattıkları hayrete düşürdü.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın olaylı boşanma sürecinde sular durulmak bilmiyor. 2018 yılında evlenen fakat evlilikleri yalnızca 15 ay süren ikilinin velayet çekişmesi sürüyor. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığı söylerken Deniz, şiddet iddialarını yalanladı. Kendisini oğluyla görüştürmediğini söyledi.
3 yaşındaki oğulları için velayet davası açan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın davasına Kuzey'in bakıcısı da dahil oldu. Çiftin oğullarına doğduğu günden bu yana bakan bakıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Naz isimli bakıcı, Kuzey'e doğduğundan beri baktığını, annesinin sürekli evde ikisini yalnız bırakıp, gezmeye ve spora gittiğini söyledi.
Bakıcı kadın, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu.''