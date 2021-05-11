Özcan Deniz Feyza Aktan olayında bakıcı her şeyi anlattı 'Dede' dedirtiyordu!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın olaylı boşanma sürecinde sular durulmak bilmiyor. 2018 yılında evlenen fakat evlilikleri yalnızca 15 ay süren ikilinin velayet çekişmesi sürüyor. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığı söylerken Deniz, şiddet iddialarını yalanladı. Kendisini oğluyla görüştürmediğini söyledi.