BIST 2.454
DOLAR 17,55
EURO 17,88
ALTIN 964,01

Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"

Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"

Geçtiğimiz yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp iddiaları ile gündeme gelen ve aldığı tepkilerle oyunculuğa ara veren Ozan Güven Bodrum'da kız arkadaşıyla tatil yaparken görüntülendi. Güven, kendisini çeken gazetecilere sert tepki gösterdi.

Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"

Kendisinden 17 yaş küçük eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları üzerine tepki toplayan ve bir süreliğine oyunculuğa ara veren Ozan Güven İstanbul'u terk etmişti.

18
Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"

Hakkında hapis cezası istenen Güven geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir benzin istasyonunda yeni kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

28
Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"

Daha önce de gazetecilerle sorun yaşayan ve sık sık tartışma içerisine giren ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

38
Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"

Ortakent'te yer alan bir plajda kız arkadaşıyla güneşlenirken görüntülenen Güven geleneğini bozmayarak yine gazetecilere sataştı.

48