Ozan Güven'den yine gazetecilere sert tepki! "Kamerayı indir, adam gibi konuşalım"
Geçtiğimiz yıl sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp iddiaları ile gündeme gelen ve aldığı tepkilerle oyunculuğa ara veren Ozan Güven Bodrum'da kız arkadaşıyla tatil yaparken görüntülendi. Güven, kendisini çeken gazetecilere sert tepki gösterdi.
Kendisinden 17 yaş küçük eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları üzerine tepki toplayan ve bir süreliğine oyunculuğa ara veren Ozan Güven İstanbul'u terk etmişti.
Hakkında hapis cezası istenen Güven geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir benzin istasyonunda yeni kız arkadaşıyla görüntülenmişti.
Daha önce de gazetecilerle sorun yaşayan ve sık sık tartışma içerisine giren ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
Ortakent'te yer alan bir plajda kız arkadaşıyla güneşlenirken görüntülenen Güven geleneğini bozmayarak yine gazetecilere sataştı.