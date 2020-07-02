Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz'un ifadeleri ortaya çıktı yaşananlar felaket!
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin ayrıntıları ortaya çıktı. Her iki tarafın da anlattıkları kan donduran cinsten. Hem Deniz Bulutsuz hem Ozan Güven darp raporu aldı.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Ozan Güven’in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanması istendi. Bulutsuz'un şikayet dilekçesinde ise şiddetin boyutu ortaya çıktı. İşte Deniz Bulutsuz'un şikayetinden yaşanan olay:
''Demek ki çok iyi s….'': Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde 'Demek ki çok iyi s….'' dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı.
Bağırarak eşyaları kırdı: İkiliyi Ozan Güven’in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven’in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.
Saçından tutup duvara vurdu, merdivenden yuvarlandı: Evden kaçmaya çalışan Bulutsuz’a Ozan Güven engel oldu. Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven’in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.