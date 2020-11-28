Ozan Güven tarafından şiddet gören Deniz Bulutsuz 'Kendimi çok kötü hissediyorum!'
Deniz Bulutsuz önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Ozan Güven soruları karşısında oldukça gerildi.
Eski sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddete maruz kalan ve darp edilen Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'teydi. Dava süreci sorulan Bulutsuz, "Arkadaşlar yapmayın. Dava devam ediyor. Konuşamam" dedi.
Bulutsuz, "Davada konuşmama yasağı mı var?" sorusu üzerine ise adımlarını hızlandırarak şunları söyledi: "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın."
Neler olmuştu?: Geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet magazin gündemine bomba gibi düştü, Güven'in hayranları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddet yüzünden ne hale geldiğini de dava dilekçesine ekleyerek ifade verdi. Bulutsuz ifadesinde Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyledi.
Deniz Bulutsuz'un ifadelerinin ortaya çıkan görüntüler birebir olmasına rağmen Ozan Güven, şiddeti yalanladı ve asıl mağdur kendisinin olduğunu savundu. Deniz Bulutsuz'un almış olduğu darp raporu, vücudundaki morlukları tasvir etmesine rağmen yalanlayan Ozan Güven'e ise 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.