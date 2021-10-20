Ozan Güven-Deniz bulutsuz davasında neler oldu? Tanıklardan şoke eden sözler

"Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı"

Deniz'in sweatshirt'ünün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi. Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı. 'Hasan ne oldu' diye sordum, bir şey demedi. Deniz, 'Ozan beni öldürecek' diye titreyip ağlıyordu. 'Hastaneye gidelim' dedim. Bir şok durumu vardı. Sabaha kadar konunun üzerinden geçip şoku atlatmaya çalıştık" dedi.