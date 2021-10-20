Ozan Güven-Deniz bulutsuz davasında neler oldu? Tanıklardan şoke eden sözler
Ozan Güven- Deniz Bulutsuz davasında tanıklardan şok sözler!
Beraberlikleri şiddet iddiasıyla biten ünlü oyuncu Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, tanıklar dinlendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Deniz Bulutsuz gelirken, katılmayan Ozan Güven'i avukatları temsil etti. Ozan Güven'in arkadaşı o gece Deniz Bulutsuz'un dizinde morluk gördüğünü iddia ederken Bulutsuz'un arkadaşı morluk olmadığını söyledi. Tanıkların çelişkili ifadeleri durumu iyice karıştırdı.
'Avucumun içiyle tokatlayasım geliyor'
Duruşmada ilk olarak Deniz Bulutsuz'un iş ortağı Erdem Oraylı tanık olarak dinlendi. Oraylı, "O gün kutlama yemeğine gittik. Keyifli bir geceydi. Gözüme takılan tek şey Ozan Güven'in ara sıra birlikte çalıştığım fotoğrafçı için, 'Avucumun içiyle tokatlayasım geliyor' dediğiydi.
Yemek dönüşü beni eve bırakıp sonra uğrayacağım dediler. Yattım uyudum. Saat 03.00- 04.00 arası Deniz beni aradı. Sesi titriyordu. Ozan'la tartıştık dedi. Yanıma gelmek istedi. 20 dakika sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan, Deniz Bulutsuz'u yalın ayak vaziyette yanıma getirdi.
"Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı"
Deniz'in sweatshirt'ünün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi. Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı. 'Hasan ne oldu' diye sordum, bir şey demedi. Deniz, 'Ozan beni öldürecek' diye titreyip ağlıyordu. 'Hastaneye gidelim' dedim. Bir şok durumu vardı. Sabaha kadar konunun üzerinden geçip şoku atlatmaya çalıştık" dedi.