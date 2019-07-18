Ozan Doğulu'nun boşanma sebebi olarak gösterilmişti! Hera Aslan ile görüntülendi
2018 Yılında eşi Ece Yosmaoğlu ile boşanmasına sebep olduğu iddia edilen Kübra Hera Aslan ile Ozan Doğuluğu, Arnavutköy'de görüntülendi.
Eski spor spikeri ve şimdi şarkıcı olan, Miss Turkey ikinci güzeli Kübra Hera Aslan ile Ozan Doğulu, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de görüntülendi. Objektifleri fark eden popçu, sevgilisi Ozan Doğulu'yu uyarınca Doğulu bir anda panikledi.
Kübra Hera Aslan, gazeteciler tarafından çekildiklerini fark edince sevgilisi Ozan Doğulu'yu ''Dikkat et bizi çekiyorlar" diyerek uyardı. Ozan Doğulu bunun üzerine adımlarını hızlandırdı, Kübra Hera Aslan'dan uzaklaşmaya çalıştı.
Kübra Hera Aslan, 10 yıl önce Miss Turkey ikinci güzeli seçildi. Uzun süre spor spikerliği yaptı. Şimdi hep hayalini kurduğu müzik dünyasına adım attı. Adı birlikte çalıştığı Ozan Doğulu'yla aşk dedikodularına karıştı.
Hatta Doğulu'nun boşanmasının sebebi olarak gösterildi. Kübra Hera Aslan bugün Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu ve Ozan Doğulu'ya ne kadar aşık olduğunu anlattı.