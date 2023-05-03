Öz yeğenini taciz eden sapkın, istismara dayanamayan çocuğu döner bıçağıyla kovaladı
DENİZLİ'de öz yeğeni ve başka çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, yeniden uygunsuz görüntü çekme teklifini geri çeviren çocuğu döner bıçağı ile kovaladı. Sığındığı bakkalın içerisinde dahi çocuğun peşini bırakmayan saldırgan, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha öncesinde de benzer suçlardan kaydı olduğu iddia edilen Ercan D. (53), öz yeğeni olan 14 yaşındaki S.N.Y. isimli kız çocuğu ile okul arkadaşı olan 13 yaşındaki S.D. isimli erkek çocuğunu evine davet ederek cinsel istismarda bulundu.
Darp ederek taciz ettiği çocukların uygunsuz görüntülerini çeken Ercan D., bu görüntüleri sosyal medyada yaymak tehdidiyle çocukları önceki gün yeniden evine zorla davet etti.
Yeni görüntülerini çekmek istedi mağdur çocuk kabul etmeyince...
Ercan D.’nin taciz ve şantajlarından bıkan S.D., sapkın şüphelinin yeni görüntü çekme teklifini kabul etmedi. S.D.’nin yaşadıklarını ailesi ve jandarmaya anlatacağını söylemesi üzerine öfkeye kapılan Ercan D., eline geçirdiği döner bıçağı ile çocuğu kovalamaya başladı.
Bakkala sığındı
Can havliyle kendisini apartmandan dışarıya atan çocuk, kendisini sokakta kovalamaya devam eden Ercan D.’nin elinden kurtulabilmek için çareyi önüne çıkan bir bakkala girmekte buldu.