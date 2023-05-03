Öz yeğenini taciz eden sapkın, istismara dayanamayan çocuğu döner bıçağıyla kovaladı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha öncesinde de benzer suçlardan kaydı olduğu iddia edilen Ercan D. (53), öz yeğeni olan 14 yaşındaki S.N.Y. isimli kız çocuğu ile okul arkadaşı olan 13 yaşındaki S.D. isimli erkek çocuğunu evine davet ederek cinsel istismarda bulundu.