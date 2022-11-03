Oyunculuğu eleştiri almıştı Hande Erçel'den ilginç çıkış: Yetenek şart!
Oyunculuk kariyerine Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları isimli dizide adım atan Hande Erçel, kimi çevreler tarafından oyunculuğunun başarılı olmadığı yönünde eleştiriler alıyordu. Instagram'da en fazla takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu olan Erçel, oyunculukla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Son olarak kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı dedikodularıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir derginin Kasım ayına kapak oldu.
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Erçel, dergiye verdiği röportajda, oyunculukla ilgili de düşüncelerini samimi bir şekilde paylaştı. .
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28 yaşındaki ünlü isim, güzelliğin değil yeteneğin önemli olduğunu dile getirdi.
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"Fiziksel görüntümüzle ön plandayız"
Güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz.
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