Oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.
Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.
Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil.
Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun."