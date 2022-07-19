Oyuncu Pınar Altuğ teknede amuda kalktı, o pozlar sosyal medyayı salladı!

47 yaşındaki Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Paylaştığı fotoğraflarla ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan başarılı oyuncu, bugün paylaştığı tekne pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Teknede yoga yapan Altuğ, amuda kalktığı fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.