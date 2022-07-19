Oyuncu Pınar Altuğ teknede amuda kalktı, o pozlar sosyal medyayı salladı!
Bir dönemin favori dizisi Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile başrolleri paylaşan, sergilediği başarılı oyunculuğuyla izleyenleri ekrana bağlayan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük dikkat çekiyor. Eşi ve çocuğuyla geçirdiği keyifli anları sevenleriyle paylaşan Altuğ'un fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. Son olarak paylaştığı teknede yoga yaparken amuda kalktığı pozları sosyal medyayı salladı.
47 yaşındaki Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Paylaştığı fotoğraflarla ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan başarılı oyuncu, bugün paylaştığı tekne pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Teknede yoga yapan Altuğ, amuda kalktığı fotoğraflarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Havaların ısınmasıyla ailesiyle uzun bir tatile çıkan oyuncu Pınar Altuğ, teknede yoga yaptı.
Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, teknede amuda kalktığı bir fotoğrafını da paylaştı. İşte o çok konuşulan fotoğraflar...
Eşi ve kızıyla yaz aylarını teknede geçiren 47 yaşındaki Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.