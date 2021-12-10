Oyuncu Mine Tugay'ı taciz eden sanığın cezası belli oldu
Ünlü oyuncu Mine Tugay’a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık, “cinsel taciz” suçundan 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. .
Oyuncu Mine Tugay’a sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve Taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt’un(23) “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Yusuf Bozkurt katılırken, müşteki Mine Tugay’ın avukatı Elif Özpağda salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı Özpağda, “Sanığın tanımasa dahi müvekkilime hakaret ve taciz içeren mesajlar attığı açıktır” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müşteki Mine Tugay’a yönelik eyleminden dolayı ‘cinsel taciz’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.