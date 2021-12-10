Oyuncu Mine Tugay'ı taciz eden sanığın cezası belli oldu

Oyuncu Mine Tugay’a sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve Taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt’un(23) “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.