Oyuncu Hülya Şen apartman yöneticisinden dayak yedi bakın sebebi ne
Son olarak Aşk Ağlatır dizisinde rol alan Hülya Şen, apartman yöneticiyle kavga etti, yönetici dayak atmaya kalktı karakolluk oldular.
Star TV'de yayımlanan Avlu dizisinin ardından Aşk Ağlatır gibi dizilerle adından sıklıkla söz ettiren Hülya Şen'in başı derde girdi. 52 yaşındaki Hülya Şen'in Beşiktaş'taki evinin kapısı 6 Nisan günü çalındı.
Şen'in iddiasına göre, üst kat komşusu ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Yasemin M., kapısının önünde beslediği kedilerin apartmanda koku, pislik ve pire oluşturduğunu söyleyerek kedilere kötü muamele yaptı. Ardından ikili arasında kavga çıktı.
Günaydın'da yer alan habere göre; Şen, tartışmayı cep telefonuna kaydedince sinirlenen yönetici, Şen'e tekme savurarak darp etmeye çalıştı. Şen, karakola gidip şikayetçi oldu.
Yönetici Yasemin M. ise "Hülya Şen'e koronavirüsten bahsettim ve tedbirli olmasını istedim.Bana iftira attığı için ben de ondan şikayetçiyim" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.