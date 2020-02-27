Oyuncu Haluk Piyes yeni mesleği ve haliyle herkesi şok etti! Bakın hangi işi yapıyor

Bir dönem oynadığı dizilerde hafızlara kazınan oyuncu Haluk Piyes, oyunculuk dışında birçok hobiye sahip. Rol aldığı Pusat, Bizim Hikaye, Ateş gibi dizilerle çıkış yapan Piyes, Oyunculuk dışında birçok hobisi olan Piyes, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Almanya'nın Köln şehrindeki Flix Sürüş Okulu'na kayıt oldu.

