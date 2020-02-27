Oyuncu Haluk Piyes yeni mesleği ve haliyle herkesi şok etti! Bakın hangi işi yapıyor
Türk asıllı Alman oyuncu Haluk Piyes, yıllar sonra çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Piyes, kamyon şoförü oldu. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak durmayı tercih eden yakışıklı oyuncunun yeni mesleği ve hali herkesi şaşırttı.
Bir dönem oynadığı dizilerde hafızlara kazınan oyuncu Haluk Piyes, oyunculuk dışında birçok hobiye sahip. Rol aldığı Pusat, Bizim Hikaye, Ateş gibi dizilerle çıkış yapan Piyes, Oyunculuk dışında birçok hobisi olan Piyes, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Almanya'nın Köln şehrindeki Flix Sürüş Okulu'na kayıt oldu.
Kamyon kullanım lisansı alan Piyes, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve kamyon şöförü oldu. "Bu benim en büyük hayalimdi" diyerek Instagram'da paylaşım yapan Piyes, 35 tonluk dev araçla yollara çıkarken, "Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok, hep çalışmak var" dedi.
Piyes'in en son oyunculuk çalışması ise sinema filmi oldu. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" filminin çekimleri 17 Ekim 2019'da Konya'da başladı. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı. 2020
Piyes, 16 yaşından bu yana; aile bağları, aile sevgisi ve gençlerin yanlış şeylerden uzak durmasıyla alakalı sosyal danışmanlık yapıyor ve seminerler veriyor.