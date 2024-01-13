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Oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Şişli Halaskargazi Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. 

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Oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.

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Oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. 

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Oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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