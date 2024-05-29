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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Çomoğlu neden öldü?

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Çomoğlu neden öldü?

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Çomoğlu neden öldü?

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik halleri ile hafızalara kazınan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Çomoğlu neden öldü?

38 yaşındaki ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı. Gülşah Çomoğlu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Çomoğlu neden öldü?

Pera adında 2 yaşında bir kızı bulunan Gülşah Çomoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Çomoğlu neden öldü?

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından duyurdu.

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