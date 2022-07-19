Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den bomba gibi patlayan Arda Kural itirafı: ''Ona aşıktım''
Bir medya kanalının programına konuk olan, birçok başarılı projede boy gösteren güzel oyuncu Gizem Lidya Denizci'nin anlattıkları, dinleyenleri şoka uğrattı. Arda Kural hakkında öyle şeyler itiraf etti ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Şimdilerde Yıldızlara Bak filminin başrolünü oynayan oyuncu, partneri hakkında anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düştü. Bakın Gizem Lidya Denizci'nin Kural ile ilgili sırrı ne...
Kolpaçino, Yasak Elma ve Aşk Yeniden gibi birçok güzel yapımda rol alan başarılı oyuncu Gizem Lidya Denizci, şimdilerde birlikte bir filmde rol aldığı Arda Kural hakkında, katıldığı bir medya platformu programında açıkladığı itiraflarıyla gündemin altını üstüne getirdi. Bakın Denizci'nin, Arda Kural hakkında yıllardır sır gibi sakladığı ve hiçbir yerde anlatmadığı şey neydi...
Bir programa konuk olan oyuncu Gizem Lidya Denizci, Yıldızlara Bak isimli filmde eşini oynadığı Arda Kural'a yıllar önce aşık olduğunu itiraf etti. Kural'ı yere göğe sığdıramayan güzel oyuncu, "Çok tatlı biri, güldüğünde yüzündeki iki gamzesi çıkıyor" dedi.
Şimdilerde Yıldızlara Bak filminin başrolünü oynayan oyuncu, partneri Arda Kural hakkında konuştu. "Yıldızlara Bak filminde birlikte oynadığın Arda Kural'la çalışmak nasıl?" sorusu üzerine konuşan Denizci:
"İsmini duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Ben de bir dönem Arda'ya aşık olan kızlardandım. Okuldan gelir gelmez 'Eyvah Kızım Büyüdü'yü izlerdim ve Arda Kural'ı göreceğim için heyecanlanırdım. Şimdi de birlikte oynuyoruz bu çok güzel. Yoğun bir set tempomuz var, ekibimiz de çok iyi. Arda ilk tanıştığında biraz utangaç gibi ama sonradan açılıyor. Güzel çalışıyoruz, çok keyifli ve pozitif. Arda bence çok içten bir insan" dedi.