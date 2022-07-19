Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den bomba gibi patlayan Arda Kural itirafı: ''Ona aşıktım''

"İsmini duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Ben de bir dönem Arda'ya aşık olan kızlardandım. Okuldan gelir gelmez 'Eyvah Kızım Büyüdü'yü izlerdim ve Arda Kural'ı göreceğim için heyecanlanırdım. Şimdi de birlikte oynuyoruz bu çok güzel. Yoğun bir set tempomuz var, ekibimiz de çok iyi. Arda ilk tanıştığında biraz utangaç gibi ama sonradan açılıyor. Güzel çalışıyoruz, çok keyifli ve pozitif. Arda bence çok içten bir insan" dedi.