Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...
House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı.
Amerika'nın reyting rekorları kıran organize suç konulu televizyon dizisi Law and Order'da Türk oyuncu Esin Varan rol aldı.
House of Cards ve Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmenliğini yapan John David Coles'ın yönettiği dizide Varan, ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile aynı sahneyi paylaştı.
Law and Order dizisi Bradley Cooper, Jennifer Garner, Robin Williams, Whoopi Goldberg gibi ünlü isimlerin rol aldığı 20 sezonluk bir dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Dizide soğuk ve ölçülü, işini çok iyi yapan Amerikalı bir doktor Atul Sharma’yı canlandıran Esin Varan, dizide rol almak için 7 aşamadan geçtiğini söyledi.