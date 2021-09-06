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Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...

Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...

House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı.

Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...

Amerika'nın reyting rekorları kıran organize suç konulu televizyon dizisi Law and Order'da Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. 

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Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...

House of Cards ve Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmenliğini yapan John David Coles'ın yönettiği dizide Varan, ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile aynı sahneyi paylaştı.

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Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...

Law and Order dizisi Bradley Cooper, Jennifer Garner, Robin Williams, Whoopi Goldberg gibi ünlü isimlerin rol aldığı 20 sezonluk bir dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Oyuncu Esin Varan ABD'yi kasıp kavuruyor! 7 aşamadan geçti: Gizli tutmak zorunda...

Dizide soğuk ve ölçülü, işini çok iyi yapan Amerikalı bir doktor Atul Sharma’yı canlandıran Esin Varan, dizide rol almak için 7 aşamadan geçtiğini söyledi. 

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