Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar
Ünlü futbolcu Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkı ihanet iddiası üzerine sonlandıran Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtı Şahin'in bir süredir gizlediği aşkı ortaya çıktı! Bakın kendisi gibi oyuncu olan aşkıyla Bebek'te nasıl yakalandılar...
Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan gizli aşkı Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Şahin'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
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Çiçeği burnunda aşıkların ilişkileri belgelendi.
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Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan Bahar Şahin ve Oktay Çubuk, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Şahin "Çok teşekkür ederiz sağ olun. Kolay gelsin" diyerek sevgilisiyle kendilerini bekleyen otomobile bindi.
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