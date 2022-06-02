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Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar

Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar

Ünlü futbolcu Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkı ihanet iddiası üzerine sonlandıran Bahar Şahin yeni bir aşka yelken açtı Şahin'in bir süredir gizlediği aşkı ortaya çıktı! Bakın kendisi gibi oyuncu olan aşkıyla Bebek'te nasıl yakalandılar...

Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar

Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan gizli aşkı Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Şahin'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar

Çiçeği burnunda aşıkların ilişkileri belgelendi.

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Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar

Flaşların patlaması ile bir anda birbirlerinin elini bırakan Bahar Şahin ve Oktay Çubuk, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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Oyuncu Bahar Şahin'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Bakın nasıl yakalandılar

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Şahin "Çok teşekkür ederiz sağ olun. Kolay gelsin" diyerek sevgilisiyle kendilerini bekleyen otomobile bindi.

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