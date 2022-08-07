Oyuncu Aslı Enver'in yeni aşkı kriz çıkardı! Sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şok geçirdi!
Oyuncu Aslı Enver'in yıldızı, başrolünü oynadığı Kavak Yelleri dizisiyle parlamıştı. Daha sonra da birçok başarılı projeye imza atan oyuncu, özel hayatıyla oldukça merak ediliyor. Murat Boz ile yaşadığı çalkantılı ilişkiden sonra aşk hayatı bir türlü düzene girmeyen Enver'in yeni sevgilisi bomba gibi patladı. Bakın Aslı Enver, gönlünü kime kaptırdı...
Başarılı oyuncu Aslı Enver'in bir türlü yoluna girmeyen aşk hayatından iyi haberler geldi. Birçok başarılı yapımda yer alan ve bazı markaların reklam yüzü olan Enver, gönlünü bir yakışıklıya kaptırdı. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın o yakışıklı kimmiş...
Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya rolü sayesinde iyice ünlenen güzel oyuncu, Babil dizisinin ardından dijital projelere yöneldi.