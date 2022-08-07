Oyuncu Aslı Enver'in yeni aşkı kriz çıkardı! Sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şok geçirdi!

Başarılı oyuncu Aslı Enver'in bir türlü yoluna girmeyen aşk hayatından iyi haberler geldi. Birçok başarılı yapımda yer alan ve bazı markaların reklam yüzü olan Enver, gönlünü bir yakışıklıya kaptırdı. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisinin kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın o yakışıklı kimmiş...