Oyuncaklarını İzmir'e gönderdi yazdığı mektup başkanı ağlattı

“Sevgili kardeşlerim ben Ilgar. Sizlerin oyuncaklarınızı kaybettiğinizi biliyorum. Orada sıkılmayın oyuncaksız üzülmeyin diye kendi oyuncaklarımı sizlerle birlikte paylaşmak için paketledim. Orada kaç kişi olduğunuzu bilmediğim için kendimce eşit ayırmaya çalıştık annemle birlikte. İçinde kurbağa ve baykuş var. Onlara gece sarılıp uyuyun korkmazsınız. Size bu yazıyı ben söylüyorum annem yazıyor. Ben bu sene 1’inci sınıfa başladım Antalya-Manavgat Öger İlkokuluna gidiyorum. Sizleri çok seviyorum sakın korkmayın üzülmeyin.”