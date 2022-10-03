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Oyun oynarken demir kapıya kafasını sıkıştırdı! Çocuğu itfaiye kurtardı

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Oyun oynarken demir kapıya kafasını sıkıştırdı! Çocuğu itfaiye kurtardı

DÜZCE'de oyun oynadığı sırada evin dış kapısındaki parmaklıklara kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Oyun oynarken demir kapıya kafasını sıkıştırdı! Çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, Karaca Mahallesi Yarım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Mushab Çakır Avcı, dış kapıyla oyun oynadığı sırada demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. 

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Oyun oynarken demir kapıya kafasını sıkıştırdı! Çocuğu itfaiye kurtardı

Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan 7 yaşındaki çocuğun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

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Oyun oynarken demir kapıya kafasını sıkıştırdı! Çocuğu itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

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Oyun oynarken demir kapıya kafasını sıkıştırdı! Çocuğu itfaiye kurtardı

Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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