Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı delikanlı oldu son haliyle şaşırttı!
|
Emir Berke Zincidi, yayınlandığı döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle akıllara kazındı. Küçük Osman rolüyle kendisini tanıtan Emir Berke Zincidi, büyüdü genç bir delikanlı oldu. Zincidi dizideki çocukluk halinin olduğu fotoğrafın önünde verdiği pozu sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem izlenme rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin oyuncularının son hali hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin oyuncularından Emir Berke Zincidi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
110
Dizide "Osman" karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, o dönem yaşı küçük olmasına rağmen başarılı performansıyla tam not almıştı.
210
Dizide sürekli gözü yaşlı olan Osman, bu şekilde olarak hafızalara kazınmıştı.
310
Genç oyuncu, dizideki çocukluk halinin olduğu fotoğrafın önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
410