Öykü Serter evli adamla ilişki yaşadığını itiraf etti anlattıkları şoke etti

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan Gör Beni adlı programına katılan Öykü Serter itiraflarıyla şoke etti.Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.