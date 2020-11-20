Öykü Serter evli adamla ilişki yaşadığını itiraf etti anlattıkları şoke etti
Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı. Uzun bir süre evli bir erkekle ilişki yaşadığını itiraf etti.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan Gör Beni adlı programına katılan Öykü Serter itiraflarıyla şoke etti.Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
Serter, yaşadıklarını ise şu cümlelerle anlattı:
"Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim.''
''Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. Çok aşık olmuştum.''
''Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım.''