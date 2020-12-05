Öykü Çelik yeni sevgilisini herkese böyle duyurdu mini etek açıklaması olaydı
Öykü Çelik, adının aşk dedikodularına karıştığı İsmail Berhan'la fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla gündemden düşmeyen Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı İsmail Berhan'la fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Arkadaşı Uğurcan Peker'in paylaştığı kareyi sayfasına taşıyan oyuncu, kalp emojisi de koydu. Aşkını ilan eden Çelik, üç gün önce gayrimenkul danışmanının aracıyla hastaneye giderken, objektiflere takılmıştı.
Öte yandan pandemi sürecinde yapılan tedbir uyarılarına rağmen katıldığı ev partileriyle gündeme gelen Öykü Çelik, Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalında yayınlanan "Sanane Cihanna" programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Öykü Çelik, "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti. Çelik, tepki çeken açıklamasının devamında "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum^^ açıklamasında bulundu.