Öykü Çelik yeni sevgilisini herkese böyle duyurdu mini etek açıklaması olaydı

Öykü Çelik, "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti. Çelik, tepki çeken açıklamasının devamında "Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum^^ açıklamasında bulundu.