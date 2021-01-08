Öykü Çelik kaç yaşında diziler neler sevgilisi İsmail Berhan kimdir?

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de oyuncu Öykü Çelik oldu. Covid partisi ile anılan ve mini etek giyen bir kızla benım kültürüm aynı mı diyen Öykü Çelik son zamanlarda magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden.