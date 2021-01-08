Öykü Çelik kaç yaşında diziler neler sevgilisi İsmail Berhan kimdir?
Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de son zamanlarda sevgilisi İsmail Berhan ile konuşulan oyuncu Öykü Çelik oldu. 33 yaşında olan Öykü Çelik son olarak Şeref Sözü dizisinde rol aldı. Peki Öykü Çelik sevgilisi kim?
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de oyuncu Öykü Çelik oldu. Covid partisi ile anılan ve mini etek giyen bir kızla benım kültürüm aynı mı diyen Öykü Çelik son zamanlarda magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden.
Sevgilisi İsmail Berham ile bir partiye katılan Öykü Çelik koronavirüs tedbirlerini hiçe saymış ve günlerde konuşulmuştu. 2014 yılında Ahmet Murat Çakan ile evlenen Öykü Çelik 2015 yılında boşandı.
Öykü Çelik kimdir: Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kalmış.
İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.