ÖTV artışı sonrası alkole beklenen zam geldi! Güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte zamlanması beklenen sigara ve alkol ürünlerinde ilk adım atıldı. Türkiye'nin tanınmış alkollü içki üreticilerinden biri zamlı fiyatlarını duyurdu. İşte zamlı alkol fiyatları...
Sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan ÖTV zammı, hafta sonu yürürlüğe girdi. Zammın ardından birçok kişi fiyatların ne kadar değişeceğini merak eder oldu.
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Türkiye'nin önde gelen alkollü içki üreticilerinden biri güncel fiyat listesini açıkladı.
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Rakı fiyatları
Yeni fiyat listesine göre 35'lik rakının ücreti 81 TL'ye 50'lik rakının ücreti 114 TL'ye, 70'lik rakının ücreti 159,5 TL'ye, 100'lük rakının ücreti 219,50 TL'ye, 150'lik rakının ücreti ise 325 TL'ye çıktı.
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Viski fiyatları
Tanınmış bir ithal viskinin ücreti 35'lik için 105 TL'ye, 50'lik için 142 TL'ye 100'lük için 250 TL'ye 150'lik için 380 TL'ye yükseldi.
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