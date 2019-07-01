Otoyola çıkan kaplan motorsikletçilerin kabusu oldu

Otoyola çıkan kaplan motorsikletçilerin kabusu oldu

Hindistan’da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.

Otoyola çıkan kaplan motorsikletçilerin kabusu oldu - Sayfa 1

Olay, Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi.

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Otoyola çıkan kaplan motorsikletçilerin kabusu oldu - Sayfa 2

Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı.

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Otoyola çıkan kaplan motorsikletçilerin kabusu oldu - Sayfa 3

Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.

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Otoyola çıkan kaplan motorsikletçilerin kabusu oldu - Sayfa 4

Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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