Otopsi cesetleri için çalışan Samsunlu ustadan Guinness'e aday '4 milimetre'

Samsun'da 47 yaşındaki 30 yıllık bıçak ustası Mustafa Karagöz, yıllar önce televizyonda gördüğü bir haberden etkilendi. Haberde bir kişinin 2 buçuk santim uzunluğunda bıçak yaptığını gören Karagöz, daha küçüğünü yapmak için kolları sıvadı.