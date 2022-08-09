Otopsi cesetleri için çalışan Samsunlu ustadan Guinness'e aday '4 milimetre'
SAMSUN'da bir vatandaş, 4 milimetre uzunluğunda yaptığı bıçakla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini söyledi.
Samsun'da 47 yaşındaki 30 yıllık bıçak ustası Mustafa Karagöz, yıllar önce televizyonda gördüğü bir haberden etkilendi. Haberde bir kişinin 2 buçuk santim uzunluğunda bıçak yaptığını gören Karagöz, daha küçüğünü yapmak için kolları sıvadı.
Evinde kurduğu hobi atölyesinde dünyanın en küçük bıçaklarını üretmeye başladı. İlk seferde 2,5 santimetrelik bir bıçak yapan usta, daha sonra 4 milimetreye kadar düştü.
Bıçaklar ise çok küçük olmasına rağmen bir kağıdı kesebiliyor.
"Otopside kullanılan bıçakları üretiyorum"
Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Karagöz, “Cerrahi el aletleri üreten bir yerde çalışıyorum. Orada otopside kullanılan bıçakları üretiyorum. Bir gün evde televizyon izlerken haberlerde 2 buçuk santim bıçak yapıldığını gördüm...