Otoparkçı, Dansöz Didem'in arabasını çaldı! Sevgilisini öldürmeye giderken yakalandı
İbrahim Tatlıses'in programlarıyla ünlenen oryantal Didem Kınalı, dün gece büyük bir şok yaşadı. Aracını park etmek için alan görevli, arabayı kaçırdı. Kasımpaşa'da trafik çevirmesinde yakalandı. Üzerindeki ruhsatsız silahla sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...
İbo Show'da ünlenen oryantal Didem Kınalı, önceki gece büyük bir şok yaşadı. Didem'in aracını park etmek için alan görevli, Kasımpaşa'da trafik çevirmesinde yakalandı. Yanında ruhsatsız silah taşıyan bu kişi, karakola götürülünce dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı.
Didem Kınalı, önceki gece kapıda aracını park eden otopark görevlisinin aracını alıp gitmesiyle şoka uğradı. Park etmek için aracı alan otoparkçı, Kasımpaşa'da trafik çevirmesine takıldı. Arabada silah taşıyan görevli, hemen karakola götürüldü.
Olayın ardından soluğu karakolda alan oryantal oryantal Didem Kınalı yaşananları şöyle anlattı: "Park etsin diye arabamı verdim, almış gitmiş.
"Sevgilisini öldüreceğini söylemiş polislere de. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şoka uğrattı."