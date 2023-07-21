Otomobil sahipleri dikkat MTV detayları belli oldu! Ek MTV'yi kimler ödeyecek?

Son dönem çok tartışılan ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) detaylar belli oldu. Buna göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğunun kimde olduğu, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Devir işlemleri düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz tarihinden önce yapılmışsa aracı alan, bu tarihten sonra yapılan satış için ise aracı satan sorumlu olacak.