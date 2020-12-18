Otomobil alacaklar dikkat! BDDK'nın taşıt kredisi vade kararı bu araçları fena vuracak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), bugün flaş bir karara imza atarak taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirdi. BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek. Yeni düzenleme araç piyasasını oldukça etkileyecek...