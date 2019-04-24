Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...

Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...

İSTANBUL Sultangazi'de bir genç otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı. İlanı gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki... - Sayfa 1

"Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. 

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Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki... - Sayfa 2

Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer aldı.

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Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki... - Sayfa 3

İlanı görenler şaşkınlık geçirirken telefonla ulaşılan kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını açıkladı.

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Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki... - Sayfa 4

Sultangazi'de bir parkta yattığı belirten kişi, böbreğini de 20 bin liraya sattığını söyledi.

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