Otellerde alınacak koronavirüs önlermleri
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı konaklama tesislerinde alınması gereken önlemleri açıkladı.
- Tesislerde odalar ve diğer kapalı alanlar temizlik sonrası en az 1 saat boyunca havalandırılmalı.
- Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları tam ve düzenli tutulmalı, olası koronavirüs vakası çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için büyük önem arz ediyor.
- Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenli ellerle yapması gerekli.
- Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı, eller uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmeli.
- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli.
- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmeli.
- Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılmalı.
- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.