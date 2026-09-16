ÖSYM resmen duyurdu: KPSS’de o adaylar yeniden sınava girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Şanlıurfa'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) gerçekleştirildiği Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları yapıldığının tespit edildiğini, söz konusu adaylara eş değer sınav uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin 329 adaya yönelik düzenlenen KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda uygulandığı anımsatıldı.

Sınav sabahı Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı belirtilen açıklamada, bu nedenle çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceğinin Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması için ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesinin uygun olacağı yönündeki talebin il koordinatörlüğü tarafından ÖSYM Sınav Günü Masası'na iletildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamalar kapsamında İl Koordinatörlüğümüzden gelen bilgiler değerlendirilerek, sınav gizliliği ve güvenliği korunmak suretiyle Osmanbey Kampüsü'nde sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılması ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir. Akabinde söz konusu durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatılmıştır."

SINAV SALONU KAMERA KAYITLARI HER BİR ADAY İÇİN DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı, sınav binaları ve sınav salonlarında bulunan tüm kamera kayıtlarıyla bina ve salon tutanaklarının ÖSYM'ye ulaşmasının ardından bina ve salon tutanakları titiz ve ayrıntılı olarak tetkik edildiği belirtilen açıklamada, "Sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtları tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde incelenmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir."