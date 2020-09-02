Osmanlı'dan günümüze ulaştı! Türkiye'nin en küçüğü restore edilecek

Soygüzel konuşmasının devamında "Hacı Muratlar Camii olarak adlandırılan bu tarihi yapı ülkenin en küçük mescitlerinden biri olması vasfı ile de çok değerli. Anıtlar Kurulu’na başvuracağız. Bina tescilli ise bu plan üzerinde çalışacağız. Eğer tescilli bir yapı değilse teknik arkadaşlarımız burada yapılacak çalışmayı ona göre şekillendirecekler." dedi.