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Osmanlı'da bir ilkti! İstanbul'da dedesinden miras kaldı: Türklere satılması taraftarıyız

Demirören Haber Ajansı
Osmanlı'da bir ilkti! İstanbul'da dedesinden miras kaldı: Türklere satılması taraftarıyız

İSTANBUL'da yer alan Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası hisse sahibi aileler tarafından dudak uçuklatan fiyata satışa çıkarıldı.

Osmanlı'da bir ilkti! İstanbul'da dedesinden miras kaldı: Türklere satılması taraftarıyız

 Küçükçekmece’de, 19’uncu yüzyılda 2’nci Abdülhamid döneminde Fransızlar tarafından yapılan Osmanlı’nın ilk kibrit fabrikası, uzun yıllardır atıl durumda duruyordu. Fabrika, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında 1’inci derece tarihi eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı.

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Osmanlı'da bir ilkti! İstanbul'da dedesinden miras kaldı: Türklere satılması taraftarıyız

Bakımsızlıktan bazı duvarları yıkılan fabrikanın demir konstrüksiyon iskeleti sapasağlam duruyor. Kapı ve pencereleri zarar gören binanın içerisinde ise ağaçlar ve otlar çıkmış.

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Osmanlı'da bir ilkti! İstanbul'da dedesinden miras kaldı: Türklere satılması taraftarıyız

Dönemin şartlarında kibritleri taşımak için fabrikaya döşenen dekovil rayları da bozulmadan günümüze kadar gelmiş. 15 bin 377 metrekare araziye sahip iki parselden oluşan bina, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ticari bir mülk olarak geçiyor. 

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Osmanlı'da bir ilkti! İstanbul'da dedesinden miras kaldı: Türklere satılması taraftarıyız

Hisse sahibi aileler, 5 ayrı bölüme ayırdıkları fabrikayı, kendi işlerini yürütmek için kullanmaya devam ediyor. Ailelerden biri, mermer işletmesi için kullanırken, diğeri kauçuk bant üretiminde kullanıyor. Genelde depo olarak kullanılan bina, satışından sonra boşaltılacak. 

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