Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu
Osmanlı torunu olduğu bilinen Nayib Bukele, resmi yemini ederek 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.
Osmanlı kökenli Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.
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Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin’den Orta Amerika’ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu.
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Bukele, yapılan yemin töreniyle birlikte 2019-2024 yılları arasında görev sürecek.
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Bukele, başkent San Salvador’da bulunan Gerardo Barrios Meydanında kalabalık önünde yemin etti.
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