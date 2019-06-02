Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu

Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu

Osmanlı torunu olduğu bilinen Nayib Bukele, resmi yemini ederek 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.

Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu - Sayfa 1

 Osmanlı kökenli Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu. 

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Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu - Sayfa 2

Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin’den Orta Amerika’ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu. 

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Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu - Sayfa 3

Bukele, yapılan yemin töreniyle birlikte 2019-2024 yılları arasında görev sürecek. 

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Osmanlı torunu resmi yemini etti devlet başkanı oldu - Sayfa 4

Bukele, başkent San Salvador’da bulunan Gerardo Barrios Meydanında kalabalık önünde yemin etti. 

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